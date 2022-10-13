Google та Meta почали блокувати акаунти українців за висвітлення війни

14:15 13 жовтня Київ, Україна

Компанії Google та Meta (Facebook, Instagram) почали блокувати в соціальних мережах акаунти українців за висвітлення війни, розв'язаної росією.

Тому українці створили петицію, в якій просять владу вплинути на правила спільнот. Вона набрала необхідних 25 тисяч голосів.

"В Україні триває повномасштабна війна. Життя українців дуже змінилося. Всім своїм горем та болем вони діляться у соціальних мережах. Викладають фото руйнувань, часто дуже емоційно пишуть про те, що думають про росію та росіян, обмінюються інформацією, контактами, збирають гроші на допомогу армії та постраждалим. На найактивніші українські акаунти масово скаржаться росіяни, а розглядають скарги і блокують ці акаунти адміністратори служби підтримки, які часто-таки знову-таки в росії", - йдеться в документі, опублікованому на сайті президента.



Також авторка петиції Оксана Бердникова пропонує Володимиру Зеленському запросити в Україну Марка Цукерберга та показати йому зруйновані міста, такі як: Буча, Ірпінь та Бородянка.