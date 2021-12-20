Гонконг: у школах заборонили співати гімн протестного руху

"Ми хотіли б підкреслити, що в школах забороняється проводити будь-яку політичну пропаганду. І ніхто, включаючи учнів, не повинен грати, співати і транслювати пісні, що містять політичні послання, або займатися діяльністю, що виражає їх політичну позицію ", - йдеться в заяві чиновника, адресованому Законодавчому раді.

Влада Гонконгу заборонили учням в школах виконувати пісні політичного змісту, включаючи пісню "Слава Гонконгу", що стала своєрідним гімном протестного руху. Про це заявив в середу секретар (міністр) з питань освіти місцевої адміністрації Кевін Ян.

Кевін Ян звинуватив радикальні антиурядові групи в використанні школярів в своїх "брудних політичних іграх, підбурюванні та навмисному введенні в оману".