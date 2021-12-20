Гонконг: 4 активісти заарештовані за законом про Нацбезпеки

13:00 30 липень Київ, Україна

Представники правоохоронних органів заарештували студентів, які виражали свою позицію з питань незалежності Гонконгу.

У середу ввечері були затримані, а потім заарештовані четверо студентських активістів, які просували ідеї незалежності цього адміністративного району КНР. Вони звинувачуються в порушенні нового закону про захист національної безпеки.

Серед затриманих - 19-річний Тоні Чун, засновник радикального молодіжного руху Studentlocalism. Ця сепаратистська організація була добровільно розформована 30 червня, в день прийняття парламентом Китаю нового закону про нацбезпеки в цьому спеціальному адміністративному районі КНР. Однак, незважаючи на формальний розпуск, як стверджує поліція, активісти цієї течії підпільно продовжували протизаконну діяльність.

Як відзначають спостерігачі, це перший випадок, коли співробітники нового підрозділу по забезпеченню нацбезпеки справили цілеспрямовані арешти і рейди в квартирах підозрюваних згідно з новим законом. Раніше вони затримували лише порушників цього правового акту під час вуличних протестних акцій 1 липня.





30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент КНР) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі, який, як заявляють в Пекіні, спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами. Він передбачає як максимальне покарання довічне ув'язнення, створення в Гонконзі структур безпеки з широким колом повноважень.

Завдяки новому закону влади КНР зможуть припиняти дії радикалів, які з червня по листопад минулого року стали причиною безлічі заворушень, які завдали істотної шкоди економіці Гонконгу. За минулий рік поліція затримала тут більше 9 тис. Правопорушників. Після прийняття нового правового акта ряд організаторів торішніх масових протестів оголосив про припинення своєї антиурядової діяльності на території Гонконгу, а деякі виявили бажання виїхати.