Голову крокодила, убитого принцом Філіпом, продають за 10 тис. $

13:12 23 квітень Київ, Україна

У Новій Зеландії за десять тисяч доларів виставлена на аукціон голова крокодила, якого майже 70 років тому підстрелив принц Філіп.

Про це повідомляє Stuff.



Відзначається, що понад 60 років тому герцог Единбурзький полював на річці Гамбія. Голову підстреленого крокодила він подарував губернатору Персі Він-Харрісу, який переправив її до Нової Зеландії. Там артефакт прикрашав стіни місцевої їдальні. А над слідом від кулі в ньому був напис: "постріл Його Королівської Високості Принца Філіпа".



Незабаром губернатор подарував голову своїй онучці, яка і виставила лот на аукціон.



Сюзанна Кларк - мати трьох дітей і хоче допомогти їм фінансово. Тому виставила голову на продаж в TradeMe зі стартовою ціною десять тисяч доларів.



Однак, якщо артефакт не викличе належного інтересу, вона зніме його з продажу.



"У мене троє дітей, кого ж вибрати, щоб подарувати йому знамениту голову? Їм за 30, вони тільки починають своє життя, тому я вирішила, що гроші для них будуть корисніші, ніж голова крокодила над обіднім столом", - підсумувала власниця унікального лота.