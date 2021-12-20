Голодування і здоров'я Олексія Навального

06:23 08 квітень Київ, Україна

Після проходження медичного огляду, місцеві лікарі колонії в Покрові, де зараз знаходиться російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомили йому про виявлення двох міжхребцевих гриж.

Про це телеканалу Дождь в середу, 7 квітня, розповіла адвокат опозиційного політика Ольга Михайлова.

"Олексію саме МРТ не дали, медичний висновок теж не показали, але на словах йому дали записати діагноз, який у нього є", - пояснила вона.



За словами Михайлової, лікування, виписане Навальному в колонії, "неефективне і може привести до погіршення стану". Медперсонал виправної установи наполягає, що пацієнтові потрібно приймати диклофенак і нікотинову кислоту. Вона повторила думку, висловлену напередодні в Twitter-акаунті Навального, що адміністрація боїться огляду опозиційного політика запрошеними лікарями, тому що тоді стане "відомо, що їхнє огидне лікування призвело до погіршення стану його здоров'я".



Михайлова розповіла, що у Навального, як і раніше, болить спина і нога. "Плюс до всього у нього втрачається чутливість, крім ніг, ще й руки тепер задіяні", - підкреслила адвокат. Вона також розповіла, що у політика 5 і 6 квітня була висока температура.



Олексій Навальний в колонії тримає голодовку з 31 березня, вимагаючи допустити до нього запрошеного лікаря. ФСВП стверджує, що Навальному надають необхідну допомогу.