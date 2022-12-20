Голлівудського продюсера Харві Вайнштейна визнано винним у ще одному зґвалтуванні

12:49 20 грудня Київ, Україна

Суд присяжних визнав винним голлівудського продюсера Харві Вайнштейна у зґвалтуванні та двох інших злочинах сексуального характеру.

Про це повідомило видання Reuters 20 грудня.



Судовий розгляд розпочався ще у жовтні. Чотири жінки звинуватили Вайнштейна в насильстві над ними в готелях у період з 2004 по 2013 рік. Сам колишній продюсер не визнав себе винним та наполягав, що всі контакти були за взаємною згодою.



Зрештою, присяжні визнали Вайнштейна винним у зґвалтуванні, насильницькому оральному зляганні та сексуальному проникненні стороннім предметом щодо однієї жінки, але виправдали його за звинуваченнями, що стосуються другої ймовірної жертви, оголосив Вищий суд Лос-Анджелеса.



Ще за одним пунктом звинувачення Вайнштейна виправдали, а ще за однією справою про зґвалтування присяжні не дійшли єдиної думки.

"Харві Вайнштейн назавжди знищив частину мене тієї ночі 2013 року, і я ніколи не поверну це. Кримінальний процес був жорстоким, і адвокати Вайнштейна влаштували мені пекло як свідку, але я знала, що маю довести справу до кінця, і я це зробила", - заявила одна з жінок після вироку.

70-річний Вайнштейн вже відбуває 23-річний термін ув'язнення після того, як два роки тому був засуджений за зґвалтування та сексуальні домагання.



За нову справу продюсерові загрожує до 24 років ув'язнення, коли йому винесуть вирок. Він відбуватиме покарання у Каліфорнії після того, як відбуде покарання у Нью-Йорку.



Харві Вайнштейн – американський кіновиробник, відомий як співзасновник та голова кіностудії "Miramax Films". Він був лауреатом премій "Оскар" та BAFTA за фільм "Закоханий Шекспір" і вважався одним із найвпливовіших продюсерів Голлівуду.



У жовтні 2017 року Вайнштейн втратив свій титул після того, як десятки акторок звинуватили його в сексуальних домаганнях, серед інших актриси Ешлі Джад, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Кара Делевінь та інші.