Гольдшмідт закликав євреїв їхати з Росії поки що є така можливість

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт пішов у відставку та залишив росію в липні цього року після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну. В інтерв'ю The Guardian він закликав російських євреїв їхати з Росії поки що є така можливість.

“Коли ми озираємось на всю російську історію, то в той час, коли політична система країни перебуває в небезпеці, її уряд намагається спрямувати гнів та невдоволення мас на єврейську громаду.. Ми бачили це за царських часів і наприкінці сталінського режиму", - підкреслив Гольдшмідт.

І додав, що неозброєним оком бачить зростання антисемітизму, оскільки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, крок за кроком опускаючи залізну завісу.

"Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв - виїхати. На лідерів громад був тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, оскільки залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів", - згадує він.

За даними The Guardian, на початок 2022 року в Росії проживало близько 165 тисяч євреїв. За словами Гольдшмідта, після 24 лютого залишити росію були готові 25-30% російських євреїв, але процес репатріації ускладнює скорочення авіарейсів між Росією та Ізраїлем, чотириразове подорожчання квитків на літак.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із головним рабином України Моше Реувеном Азманом.