Гольдшмідт закликав євреїв їхати з Росії поки що є така можливість

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт пішов у відставку та залишив росію в липні цього року після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну. В інтерв'ю The Guardian він закликав російських євреїв їхати з Росії поки що є така можливість.
І додав, що неозброєним оком бачить зростання антисемітизму, оскільки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, крок за кроком опускаючи залізну завісу.
За даними The Guardian, на початок 2022 року в Росії проживало близько 165 тисяч євреїв. За словами Гольдшмідта, після 24 лютого залишити росію були готові 25-30% російських євреїв, але процес репатріації ускладнює скорочення авіарейсів між Росією та Ізраїлем, чотириразове подорожчання квитків на літак.
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із головним рабином України Моше Реувеном Азманом.
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