Глобальне потепління: температурний рекорд в Європі - до +48,8 °C

07:58 12 серпня Київ, Україна

Глобальне потепління відчувають на собі всі жителі Землі, від північного до південного полюсів. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, які були опубліковані пресслужбою в Facebook, новий температурний рекорд на території Європи - +48,8 °C - був встановлений в середу, 11 серпня.

"Сьогодні вдень, 11 серпня, під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження ("теплового купола"), на о.Сицилія (Італія) максимальна температура повітря досягла значення + 48,8 °C, за даними автоматичної метеостанції в місті Siracusa!" - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зазначені дані офіційно підтвердив місцевий агрометеорологічний центр - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

Таким чином, підсумували в пресслужбі, цей показник є новим рекордом не тільки Італії, але і всієї Європи за весь час інструментальних спостережень. При цьому попередній рекорд максимальної температури повітря був зафіксований в грецьких Афінах 10 липня 1977 року і склав + 48,0 °C.

Нагадаємо, в Києві в липні цього року середньомісячна температура повітря становила 24,6 °C, що на 3,3 °C вище кліматичної норми.