Глобальна торгівля під загрозою: Китай закрив термінал одного з найбільших в світі портів

20:59 13 серпня Київ, Україна

Після виявлення випадку зараження коронавірусом співробітника одного з терміналів порту Нінбо-Чжоушань, уряд Китаю прийняв рішення про його закриття.

Про це повідомляє Bloomberg в п'ятницю, 13 серпня.



Операції терміналу Мейшань порту Нінбо-Чжоушань призупинили 12 серпня аж до "подальших розпоряджень".



У свою чергу експерти попереджають, що закриття третього в світі за вантажообігом терміналу ставить під загрозу ланцюжок поставок, а також глобальну торгівлю в цілому. У консалтинговій компанії GardaWorld заявили, що через Мейшань проходить близько 25% всіх вантажів порту Нінбо-Чжоушань.

Експерти компанії попереджають, що "припинення роботи терміналу може мати серйозні негативні наслідки для обсягів обробки і транспортування вантажів".