"Око Дубая": в ОАЕ відкрили найбільше у світі колесо огляду

11:36 26 жовтня Київ, Україна

Об'єднані Арабські Емірати продовжують дивувати. У Дубаї на штучно створеному острові відкрили найбільше у світі колесо огляду Ain Dubai - "Око Дубая".



Про це повідомляє Khaleej Times.





Пасажири можуть розміститися в одній з 48 розкішних кабінок, кожна з яких може прийняти до 40 гостей (всього 1750 осіб).

Під час 38-хвилинної "поїздки" гостям буде доступна низка сервісів, таких як вечеря або випивка з бару.

Крім того, колесо можна буде орендувати для проведення заходів, наприклад, зіграти весілля.