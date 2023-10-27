Главу Міноборони Китаю звільнили без пояснень

Влада Китаю усунула генерала Лі Шанфу з посади міністра оборони внаслідок другої зміни керівництва країни за три місяці.
Про це повідомляє газета South China Morning Post.
Зазначається, що главу Міноборони було усунено без пояснень. Це сталося після тижнів спекуляцій щодо долі генерала, який перебував під санкціями та якого не було на публіці з кінця серпня. Рішення про його усунення схвалив постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.
Лі Шанфу є другим чиновником, раптово відстороненим з того часу, як президент КНР Сі Цзіньпін почав свій третій термін на посаді лідера партії. До цього Цінь Ган був замінений на посаді міністра закордонних справ у липні його попередником Ван після аналогічної незрозумілої відмови від публічних зобов'язань. Причина усунення Ціня Гана досі невідома.
На відміну від своїх колег на Заході, міністри закордонних справ та оборони Китаю переважно займаються політикою, а не керують рішеннями. Але і Лі, і Цінь є членами державної ради – висока посада у Державній раді та Кабінеті міністрів Китаю.
Зазначається, що главу Міноборони було усунено без пояснень. Це сталося після тижнів спекуляцій щодо долі генерала, який перебував під санкціями та якого не було на публіці з кінця серпня. Рішення про його усунення схвалив постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.
Лі Шанфу є другим чиновником, раптово відстороненим з того часу, як президент КНР Сі Цзіньпін почав свій третій термін на посаді лідера партії. До цього Цінь Ган був замінений на посаді міністра закордонних справ у липні його попередником Ван після аналогічної незрозумілої відмови від публічних зобов'язань. Причина усунення Ціня Гана досі невідома.
На відміну від своїх колег на Заході, міністри закордонних справ та оборони Китаю переважно займаються політикою, а не керують рішеннями. Але і Лі, і Цінь є членами державної ради – висока посада у Державній раді та Кабінеті міністрів Китаю.
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