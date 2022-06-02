Головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов виставив Нобелівську медаль на аукціон

10:30 02 червня Київ, Україна

Лауреат Нобелівської премії миру, головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов виставив свою медаль премії на торги в американському аукціонному будинку Heritage Auctions.

Торги закінчаться 20 червня у Всесвітній день біженців живим аукціоном у The Times Center на Манхеттені, повідомляє «Нова газета. Європа».



Вторговані кошти підуть на підтримку гуманітарної місії ЮНІСЕФ з надання допомоги українським дітям-біженцям та їхнім сім'ям. Муратов уточнив, що цими коштами профінансують допомогу дітям незалежно від країни, де вони перебувають.



За словами Муратова, рішення виставити медаль на аукціон було одноголосно підтримано працівниками видання.

«Ми зрозуміли, що для того, щоб допомогти жертвам цієї війни, можна і потрібно віддати найдорожче і значуще, що в тебе є. І ми вирішили виставити на аукціон Нобелівську медаль, золоту, знамениту, важку», - заявив Муратов.

Нобелівську премію миру 2021 року Муратову та філіппінській журналістці Марії Рессе вручили 10 грудня на церемонії у ратуші Осло. У заяві Нобелівського комітету уточнюється, що вони отримали нагороду за «зусилля захисту свободи думок, яка є умовою для демократії та миру».



У своїй Нобелівській промові запропонував створити «Міжнародний трибунал проти катувань», завданням якого буде збирання даних про застосування тортур у різних частинах світу. Після початку війни в Україні він пообіцяв пожертвувати Нобелівську медаль на користь біженців.



Нагадаємо, наприкінці березня «Нова газета» оголосила про зупинення роботи. Роскомнагляд виніс два попередження на адресу видання. Така ситуація загрожує відкликанням ліцензії ЗМІ.