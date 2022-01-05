Головний лікар омської лікарні перешкоджав спілкуванню рідних Навального з німецькими медиками

07:49 25 серпень Київ, Україна

Головлікар омської лікарні, в якій перебував на лікуванні Олексій Навальний, перешкоджав діагностиці та відправці російського опозиціонера в німецьку клініку. Цю іформаію опублікував на своїй сторінці в Facebook вчора ввечері брат Алексея- Олег Навальний.





"Класну прес-конференцію сьогодні влаштували в Омську пара мед. Адміністраторів. Особливо доставили слова головлікаря про те, що він не почув "спасибі". Це, звичайно, неправда. Напевно йому сказали спасибі в різних управліннях за організацію процесу утримання Олексія ", - заявив родич опозиціонера.

За його словами, за годину до отримання дозволу на транспортування політика головлікар особисто повідомив, що той "нетранспортабельний і він його не відпустить".



Крім того, медик перешкоджав спілкуванню рідних Навального з німецькими лікарями, коли вони приїхали в Омську лікарню, зазначив брат опозиціонера.



"Саме він нахабно брехав всьому світу, що діагноз - порушення обміну речовин, а отруєння повністю виключено. Немає нічого більш огидного, ніж люди які ставлять життя людини під загрозу, побоюючись за своє крісло ", - підкреслив Олег Навальний.



Також він висловив подяку пілотам, які оперативно посадили літак в Омську, лікарям швидкої, які доставили його в лікарню, мед. персоналу з Омська і Москви, які підтримували життя в його брата.



"Ну і нескінченне спасибі всім, хто допоміг натиснути на владу і організувати вивезення", - резюмував родич російського політика.



Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик піддався впливу отрути.



У свою чергу в омської лікарні заперечують діагноз німецьких колег, наполягаючи на тому, що отрути в крові російського опозиціонера не було виявлено.