Головний рабин москви відмовився підтримати війну та залишив росію

11:50 08 червня Київ, Україна

Головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт залишив росію через тиск влади через його відмову підтримати війну в Україні.



Про це повідомила його невістка, журналістка Авіталь Чижик-Гольдшмідт.



"Нарешті я можу повідомити всіх, що мої родичі зазнали тиску з боку влади, щоб вони публічно підтримали "спецоперацію" в Україні, і вони відмовилися це зробити. Вони втекли в Угорщину через два тижні після російського вторгнення і зараз перебувають у вигнанні з громади, яку вони любили, будували та виховували, як своїх дітей, понад 33 роки", - заявила Авіталь Чижик-Гольдшмідт.



Гольдшмідт та його дружина кілька тижнів займалися у Східній Європі збиранням коштів для українських біженців, а потім оселилися в Ізраїлі. Рабин повідомив на початку травня, що перебуває там через госпіталізацію батька і не знає, коли повернеться до росії.



5 червня Гольдшмідт розповів The Times, що йому порадили поки що не повертатися до москви. Рабин додав, що не може піти далі за публічне засудження російського вторгнення в Україну заради «виживання» єврейської громади росії, що налічує 500 тисяч людей.



Як повідомляє The Jerusalem Post, головні рабини Ізраїлю з-поміж ашкеназів і сефардів закликали лідерів російських єврейських громад поважати владу Гольдшмідта, незважаючи на його фізичну відсутність у росії.



«Равинський суд, який він очолював, продовжує працювати під його керівництвом і надає належну допомогу нужденним», — написали вони у листі.



Після від'їзду Гольдшмідта кремль почав чинити тиск на керівництво єврейської громади, домагаючись його усунення, повідомило newsru.co.il. Однак цього тижня Гольдшмідта було переобрано головним рабином москви ще на один семирічний термін. Він перебуває на цій посаді вже 30 років.



Гольдшмідт стояв біля витоків створення російського єврейського конгресу та входить до складу його правління, а також обіймає посаду президента єврейських громад Європи та голови вищого рабинатського суду країн СНД та Балтії.