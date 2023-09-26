Головний прокурор Лівії затримав 8 чиновників у справі щодо обвалу дамб

Головний прокурор Лівії у понеділок віддав наказ про затримання восьми чиновників у зв'язку з розслідуванням обвалу двох гребель, який призвів до затоплення міста Дерна та втрати життів тисяч людей.
Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
За даними гуманітарних агентств, кількість загиблих внаслідок катастрофи коливається в межах від 4000 до 11 тисяч осіб.
Серед допитаних виявився мер Дерни, Абдель-Монейм аль-Гаїті, якого звільнили після події. Прокуратура також наказала утримувати під вартою посадових осіб з Управління водних ресурсів та Управління дамбами до завершення розслідування.
Чиновників звинувачують у недбалості та допущених помилках, які, за твердженням прокурорів, могли стати причиною катастрофи. Вони також не надали достатніх доказів, щоб уникнути порушення кримінальних справ.
Дамби в Лівії були збудовані компанією з колишньої Югославії у 1970-х роках над долиною річки, що протікає через місто. 2007 року турецька компанія уклала контракт на проведення технічного обслуговування цих дамб.
Згідно зі звітом державного аудиторського агентства за 2021 рік, обидві дамби не отримали належного обслуговування, незважаючи на виділення понад 2 мільйонів доларів (1,88 мільйона євро) на ці цілі у 2012 та 2013 роках.
Експерти в країні неодноразово висловлювали тривогу, у тому числі й минулого року, щодо необхідності проведення регулярного обслуговування дамб.
Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
За даними гуманітарних агентств, кількість загиблих внаслідок катастрофи коливається в межах від 4000 до 11 тисяч осіб.
Серед допитаних виявився мер Дерни, Абдель-Монейм аль-Гаїті, якого звільнили після події. Прокуратура також наказала утримувати під вартою посадових осіб з Управління водних ресурсів та Управління дамбами до завершення розслідування.
Чиновників звинувачують у недбалості та допущених помилках, які, за твердженням прокурорів, могли стати причиною катастрофи. Вони також не надали достатніх доказів, щоб уникнути порушення кримінальних справ.
Дамби в Лівії були збудовані компанією з колишньої Югославії у 1970-х роках над долиною річки, що протікає через місто. 2007 року турецька компанія уклала контракт на проведення технічного обслуговування цих дамб.
Згідно зі звітом державного аудиторського агентства за 2021 рік, обидві дамби не отримали належного обслуговування, незважаючи на виділення понад 2 мільйонів доларів (1,88 мільйона євро) на ці цілі у 2012 та 2013 роках.
Експерти в країні неодноразово висловлювали тривогу, у тому числі й минулого року, щодо необхідності проведення регулярного обслуговування дамб.
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