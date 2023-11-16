«Головний експерт щодо путіна» в Німеччині отримував таємні платежі від росії

07:59 16 листопада Київ, Україна

Топовий західний журналіст Губерт Зайпель, який довгий час вважався одним із провідних німецьких незалежних експертів з росії, отримав не менше 600 000 євро (522 000 фунтів стерлінгів) за книги про путіна, від компаній, пов'язаних з олігархом, близьким до глави кремля.

Це показало розслідування видання "Важливі історії" спільно з Paper Trail Media, журналом Der Spiegel та німецьким каналом ZDF. Тим самим Зайпель став першим західним журналістом, таємне фінансування якого було документально доведено кремлем.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, у 2018 році Зайпель підписав спонсорський договір на створення та популяризацію книги про "політичний клімат у росії". За це він отримав не менше 600 тисяч євро. Книга вийшла 2021 року і називалася "Влада путіна. Навіщо Європі росія" у гамбурзькому видавництві Hoffmann und Campe.



Крім того, у підготовлених для підписання документах є рукописна відмітка, що вказує на те, що окремі гроші Зайпель у 2013 році міг отримати за підготовку біографічної книги "Путін. Логіка влади" (2015). Про спонсорські договори та можливий конфлікт інтересів Зайпеля в книгах не згадувалося. Не знав про них і видавець обох книг про путіна, йдеться у відповіді Hoffmann und Campe на запит журналістів.



За словами розслідувачів, за апологію російського президента Зайпель отримав гроші від компанії-пустушки De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів, записаної на Ігоря Воскресенського, одного з директорів "Силових машин", машинобудівного гіганта, власником якого був російський мільярдер Олексій Мордашов.



Як свідок свій підпис на спонсорській угоді поставив ще один співробітник Мордашова, Дмитро Федотов, багаторічний керівник юридичного відділу металургійного гіганта "Сєвєрсталь", що належить олігарху. Гроші на виплати Зайпелю приходили в De Vere Worldwide від офшорів, бенефіціаром яких був сам Мордашов: у 2018 та 2019 роках два офшори переказали De Vere Worldwide загалом 610 тисяч євро. Після кожного такого переказу De Vere відправляла гроші на користь Зайпеля.

*Олексій Мордашов – один із найбагатших людей росії, статки його та його родини оцінюються Forbes майже в 21 мільярд доларів. Його називали одним із спонсорів будівництва палацу путіна під Геленджиком. Структурам Мордашова також належали великі пакети акцій банку "росія" (відомого також як "Банк друзів путіна") і "Національної медіагрупи" (НМГ), що контролює значну частину російського телемовлення та медіаринку в цілому. Після вторгнення росії в Україну Мордашов потрапив під західні санкції.