Головною метою РФ залишається сухопутний коридор із Криму на Донбас

11:38 09 квітня Київ, Україна

Спочатку найголовнішою метою Росії у війні в Україні було і залишається створення сухопутного коридору між Кримом та Донбасом. Це підтверджують дані розвідки Великої Британії.

Зазначається, що ці спроби, як і раніше, наштовхуються на опір України.

Також там вважають, що Росія продовжить завдавати ударів по українським мирним жителям, як сталося внаслідок вчорашнього ракетного удару по залізничній станції Краматорськ.

Констатується, що російські війська, як і раніше, зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, за підтримки російських військово-морських сил продовжуються пуски крилатих ракет територією України.

Окрім того, очікується, що активність російської авіації на півдні та сході України збільшиться на підтримку цієї діяльності.

Зазначимо, за зведенням Генштабу, російські війська продовжують перекидати сили на Донбас для подальшого наступу на позиції ЗСУ.

- Російські операції, як і раніше, зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, за підтримки російських військово-морських сил тривають пуски крилатих ракет територією України.

- Очікується, що активність російської авіації на півдні та сході України збільшиться на підтримку цієї діяльності.