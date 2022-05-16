Головна проблема, що турбує німців - інфляція

13:42 16 травня Київ, Україна

Підвищення цін турбують німців більше, ніж війна в Україні.

Про це повідомляє Spiegel, наводячи дані опитування, проведеного консалтинговою компанією McKinsey.



Близько 40% з понад 1000 опитаних назвали інфляцію головною проблемою, що їх турбує.



34% найбільше стурбовані війною, що триває в Україні. Пандемію коронавірусу згадали лише 8% опитаних.



29% респондентів побоюються, що їм доведеться змінювати спосіб життя через вищі ціни на товари та послуги, відзначаючи помітне подорожчання продуктів, бензину, електроенергії. Економити готуються насамперед на косметиці, одязі, розвагах та подорожах.



Близько двох третин респондентів зазначили, що вже почали враховувати високі ціни у своїй поведінці - вибирати дешевші товари, звертати увагу на знижки, ретельніше економити електроенергію.