Ватажка ПВК «Вагнера» визнали «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція»

Засновника та спонсора російського ПВК «Вагнера» євгенія пригожина визнали «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція».
Такого висновку дійшов Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).
З самого початку російського вторгнення в Україну одні з найзапекліших боїв Кремля вела беззаконна приватна армія (ПВК «Вагнера»), лави якої поповнилися засудженими злочинцями, пишуть аналітики OCCRP.
З самого початку російського вторгнення в Україну одні з найзапекліших боїв Кремля вела беззаконна приватна армія (ПВК «Вагнера»), лави якої поповнилися засудженими злочинцями, пишуть аналітики OCCRP.
ПВК «Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів, у тому числі у позасудових стратах.
Навесні ПВК «Вагнера» та особисто пригожин почали вербувати до своїх лав російських в'язнів та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пробути півроку на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за півроку залишаться живими, обіцяють помилування.
OCCRP присуджує символічний титул «людина року» у номінації «організована злочинність та корупція» з 2012 року. У 2014 році "переможцем" у ній став володимир путін.
OCCRP присуджує символічний титул «людина року» у номінації «організована злочинність та корупція» з 2012 року. У 2014 році "переможцем" у ній став володимир путін.
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