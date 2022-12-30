Ватажка ПВК «Вагнера» визнали «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція»

14:16 30 грудня Київ, Україна

Засновника та спонсора російського ПВК «Вагнера» євгенія пригожина визнали «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція».

Такого висновку дійшов Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).



З самого початку російського вторгнення в Україну одні з найзапекліших боїв Кремля вела беззаконна приватна армія (ПВК «Вагнера»), лави якої поповнилися засудженими злочинцями, пишуть аналітики OCCRP.

"На чолі її стоїть євгеній пригожин, російський олігарх і ватажок найманців, який цього року став чи не найпомітнішим втіленням найтемнішого. За рівнем обороту "брудних" грошей та брутального насильства, цинізму та безкарності перед обличчям навіть російських законів він уособлює зловмисність державної корупції так, що мало хто може з ним зрівнятися", - йдеться у повідомленні.

ПВК «Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів, у тому числі у позасудових стратах.

Навесні ПВК «Вагнера» та особисто пригожин почали вербувати до своїх лав російських в'язнів та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пробути півроку на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за півроку залишаться живими, обіцяють помилування.



OCCRP присуджує символічний титул «людина року» у номінації «організована злочинність та корупція» з 2012 року. У 2014 році "переможцем" у ній став володимир путін.