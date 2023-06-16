Ватажок ПВК "Вагнер" ​​пригожин відмовився передавати своїх бойовиків під командування шойгу

08:38 12 червня Київ, Україна

Міністр оборони росії сергій шойгу вимагає, щоб усі "добровольчі формування" уклали контракт з військовим відомством країни, на що ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин відмовився підкорятися указу міністра.

"ПВК вже органічно вбудована в систему збройних сил і виконує завдання, розроблені разом з екскомандувачем Об'єднаного угрупування військ, генералом армії сергієм суровікіним. ПВК "Вагнер" не підписуватиме жодних контрактів із шойгу. […] Те, що він напише укази чи накази, це поширюється виключно на міністерство оборони і тих, хто перебуває в рамках міністерства оборони", - заявив пригожин у своєму телеграм-каналі.

За словами пригожина, його армія найманців має більший бойовий досвід, ніж регулярна армія.

"На жаль, такої ефективності більшість військових частин не має саме через те, що шойгу не може нормально управляти військовими формуваннями", - додав він.

Раніше міністр оборони росії сергій шойгу підписав указ, який зобов'язує добровольців і найманців укласти договір з міністерством оборони до 1 липня. Заступник міністра оборони росії микола панков заявив, що цей захід надасть "добровольцям" необхідний правовий статус і забезпечить єдині підходи до організації та виконання завдань.