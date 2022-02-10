Глава ВООЗ та таліби обговорили кризу в галузі охорони здоров'я в Афганістані

06:35 10 лютий Київ, Україна

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус повідомив, що він зустрівся з Каландером Ебадом для переговорів.



Ебад є частиною делегації талібів, яка прибула до Женеви на тиждень для переговорів із установами та неурядовими організаціями з гуманітарного доступу та прав людини, оскільки нові правителі Афганістану розширюють свою міжнародну участь.



Безкомпромісний рух ісламізму «Талібан» повернувся до влади в Кабулі в середині серпня, коли Сполучені Штати завершили 20-річну війну в Афганістані. З того часу Афганістан поринув у фінансовий хаос, зі зростанням інфляції та безробіття, а припинення допомоги спровокувало гуманітарну кризу в країні, що вже спустошена десятиліттями війни.



Тедрос вже зустрічався з Ебадом під час його візиту до Кабула у вересні 2021 року після захоплення влади талібами.



«Незважаючи на деякі поліпшення відтоді, ситуація зі здоров'ям в Афганістані, як і раніше, жахлива, а гостра гуманітарна криза продовжує наражати на небезпеку життя», — сказав Тедрос.



Він сказав, що вони обговорили потреби країни в галузі охорони здоров'я, зміцнення системи, готовність до надзвичайних ситуацій та навчання медичних кадрів, у яких жінки відіграють центральну роль.



"Гостра потреба в Афганістані полягає в доставці засобів діагностики для виявлення вірусу Covid-19, і зокрема, Omicron, оскільки кількість випадків захворювання зростає", - сказав Тедрос.



Делегація Талібану перебуває у Швейцарії на запрошення організації «Женевський заклик», яка займається захистом цивільних осіб під час конфлікту.



Фонд проводить конференцію щодо Афганістану за зачиненими дверима з понеділка по п'ятницю. Вона спрямована на посилення безперешкодної доставки гуманітарної допомоги до країни.



Делегація Талібану також зустрінеться зі швейцарськими та іншими європейськими офіційними особами, а також із представниками Червоного Хреста під час свого візиту, хоча Міністерство закордонних справ Швейцарії наполягає на тому, що її присутність на швейцарській землі не означає визнання режиму.



Тедрос сказав, що ВООЗ підтримує заходи реагування на Covid-19 в Афганістані та зусилля щодо кампаній імунізації проти поліомієліту та кору.



"Ми також обговорили прогрес у галузі освіти дівчаток на всіх рівнях, включаючи вищу освіту та підтримку працевлаштування у сфері охорони здоров'я", - сказав голова агентства охорони здоров'я ООН.



«ВООЗ закликає міжнародне співтовариство продовжувати діалог на підтримку народу Афганістану, щоб ми могли покращити здоров'я та добробут всього афганського народу».