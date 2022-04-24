Глава тютюнового гіганта закликав британську владу ввести заборону на сигарети

Тютюнова компанія Philip Morris, яка є одним з найбільших гравців на світовому ринку, виступила за введення заборони на сигарети до 2030 року.
Про це заявив глава Philip Morris Яцек Олзак в інтерв'ю The Telegraph.
Корпорація порівняла тютюн з бензиновими автомобілями, що йдуть в минуле.
Зокрема, за словами представника компанії, Philip Morris International припинить продаж сигарет Marlboro у Великобританії в найближче десятиліття. Бренд зникне з полиць в рамках стратегії диверсифікації. У компанії сподіваються, що клієнти переключаться на вейпи, які вважаються менш шкідливими.
Philip Morris є одним з найбільших гравців на світовому ринку, якому належать бренди L & M і Marlboro - найбільш продавана марка сигарет в світі. Компанія також виробляє системи нагрівання тютюну IQOS
Два роки тому британська влада представила проєкт щодо поліпшення здоров'я населення. Повна відмова від куріння до 2030 року - один з пунктів цього плану. Автори документа вважають, що електронні сигарети менш небезпечні, принаймні, поки не буде приведено достатньо доказів їхньої шкоди для організму.
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