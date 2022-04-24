Глава тютюнового гіганта закликав британську владу ввести заборону на сигарети

20:57 26 липня Київ, Україна

Тютюнова компанія Philip Morris , яка є одним з найбільших гравців на світовому ринку, виступила за введення заборони на сигарети до 2030 року.

Про це заявив глава Philip Morris Яцек Олзак в інтерв'ю The Telegraph.

"Ми можемо побачити світ без сигарет. І насправді, чим раніше це відбудеться, тим краще для всіх. При правильному регулюванні та інформуванні це може з'явитися вже через 10 років в деяких країнах. І проблема буде вирішена раз і назавжди", - заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Олзак.

Корпорація порівняла тютюн з бензиновими автомобілями, що йдуть в минуле.

"З сигаретами слід поводитися як з бензиновими автомобілями", - відзначило керівництво тютюнової корпорації.

Зокрема, за словами представника компанії, Philip Morris International припинить продаж сигарет Marlboro у Великобританії в найближче десятиліття. Бренд зникне з полиць в рамках стратегії диверсифікації. У компанії сподіваються, що клієнти переключаться на вейпи, які вважаються менш шкідливими.



Philip Morris є одним з найбільших гравців на світовому ринку, якому належать бренди L & M і Marlboro - найбільш продавана марка сигарет в світі. Компанія також виробляє системи нагрівання тютюну IQOS



Два роки тому британська влада представила проєкт щодо поліпшення здоров'я населення. Повна відмова від куріння до 2030 року - один з пунктів цього плану. Автори документа вважають, що електронні сигарети менш небезпечні, принаймні, поки не буде приведено достатньо доказів їхньої шкоди для організму.