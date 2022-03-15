Глава США прибув на саміт до Женеви

19:24 15 червня Київ, Україна

Глава Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Женеви для участі в саміті з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним.

У делегацію США , зокрема, увійшов держсекретар США Ентоні Блінкен і радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван. Перша леді США Джилл Байден не приїхала в Женеву. До складу делегації не увійшов і глава Пентагону Ллойд Остін.

В аеропорту Байдена зустрічав президент Швейцарії Гі Пармелен і глава женевського кантонального уряду Серж Даль Бюско.

За даними швейцарських ЗМІ, Байден зупинився в готелі Hotel Intercontinental. Там же, як очікується, пройдуть його переговори ввечері у вівторок з президентом Швейцарії.

Як очікується, президент США буде пересуватися по Женеві на борту "Лімузина номер один" - це унікальний Cadillac вагою 3,5 тонни. Він броньований і забезпечений захистом навіть на випадок хімічної або біологічної атаки.



Швейцарські ЗМІ повідомляли, що для забезпечення безпеки в Женеві влада задіяла 95% співробітників міської поліції. Це близько 2 тис. осіб. Крім того, Женева розраховує в разі потреби на поліційні підкріплення з інших кантонів (900 співробітників поліції).



Зустріч Байдена і Путіна почнеться 16 червня о 13.00. Російський президент прибуде до Швейцарії вранці. Очікується, що зустріч триватиме близько п'яти годин. Після неї президенти дадуть окремі пресконференції.