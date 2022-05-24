Глава США і перша леді отримають бустерні дози COVID-вакцини

Уже найближчим часом президент США Джо Байден і його дружина Джилл мають намір зробити третє щеплення від коронавірусу.
Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю каналу АBC News.
Нещодавно президент США заявив, що з 20 вересня всім дорослим жителям країни буде пропонуватися зробити третє щеплення вакциною проти COVID-19. При цьому мільйони американців не отримали навіть першої дози. Вона буде доступна для тих, хто більше 8 місяців назад прищепився препаратами від компаній Pfizer/BioNTech або Moderna.
У той самий час багато країн відчувають дефіцит вакцин і чекають їхньої поставки. Тому ВООЗ закликала багаті країни відкласти щеплення третьою дозою, поки у всьому світі не вакцинують більше людей.
78-річний Байден отримав щеплення проти коронавірусу вакциною BionTech/Pfizer в грудні 2020 р. на самому початку кампанії вакцинації в США.
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