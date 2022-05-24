Глава США і перша леді отримають бустерні дози COVID-вакцини

21:15 19 серпня Киев, Украина

Уже найближчим часом президент США Джо Байден і його дружина Джилл мають намір зробити третє щеплення від коронавірусу.

Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю каналу АBC News.

«Ми збираємося зробити бустерні щеплення», - сказав Байден.

Нещодавно президент США заявив, що з 20 вересня всім дорослим жителям країни буде пропонуватися зробити третє щеплення вакциною проти COVID-19. При цьому мільйони американців не отримали навіть першої дози. Вона буде доступна для тих, хто більше 8 місяців назад прищепився препаратами від компаній Pfizer/BioNTech або Moderna.

"Вам комфортно з думкою про те, що американці отримають вже третє щеплення, тоді як багато мільйонів людей по всьому світу все ще не отримали першу?", - запитав президента США журналіст ABC News Джордж Стефанопулос в ході інтерв'ю.

"Абсолютно, тому що ми забезпечили більше (вакцин - ред.) для решти світу, ніж всі інші країни разом. До середини наступного року ми поставимо пів мільярда доз іншим країнам. Ми дотримуємося нашої частини угоди. Ми робимо більше, ніж будь-хто", - запевнив Байден.

У той самий час багато країн відчувають дефіцит вакцин і чекають їхньої поставки. Тому ВООЗ закликала багаті країни відкласти щеплення третьою дозою, поки у всьому світі не вакцинують більше людей.



78-річний Байден отримав щеплення проти коронавірусу вакциною BionTech/Pfizer в грудні 2020 р. на самому початку кампанії вакцинації в США.