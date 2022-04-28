Глава США Джо Байден зустрівся з лідером білоруської опозиції Тихановською
20:55 28 липня Київ, Україна
Сьогодні, 28 липня, в Білому домі відбулася зустріч президента США
Джо Байдена
з екскандидаткою у президенти Білорусі, лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.
Про це глава держави повідомив в Twitter.
"Для мене честь зустрітися зі Світланою Тихановською сьогодні вранці в Білому домі. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії і до захисту прав людини", - написав Байден.
У свою чергу Telegram-канал Тихановської повідомив, що вона вийшла з Білого дому з упевненістю в тому, що "голос мільйонів білорусів був почутий".
"Як політик, я рада цій зустрічі. Президент Байден сказав, що в світі триває боротьба між автократією і демократією. І ви знаєте, що Білорусь в цій боротьбі знаходиться на передовій. Тому я закликала президента Байдена допомогти нам зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії", - наводить канал слова Тихановської.
Вона запевнила, що білоруська революція не пов'язана з геополітикою.
"Це демократичний вибір білорусів, і моральний обов'язок США - підтримати нас", - заявила Тихановська.
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