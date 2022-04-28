Глава США Джо Байден зустрівся з лідером білоруської опозиції Тихановською

20:55 28 липня Київ, Україна

Сьогодні, 28 липня, в Білому домі відбулася зустріч президента США Джо Байдена з екскандидаткою у президенти Білорусі, лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це глава держави повідомив в Twitter.

"Для мене честь зустрітися зі Світланою Тихановською сьогодні вранці в Білому домі. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії і до захисту прав людини", - написав Байден.

У свою чергу Telegram-канал Тихановської повідомив, що вона вийшла з Білого дому з упевненістю в тому, що "голос мільйонів білорусів був почутий".

"Як політик, я рада цій зустрічі. Президент Байден сказав, що в світі триває боротьба між автократією і демократією. І ви знаєте, що Білорусь в цій боротьбі знаходиться на передовій. Тому я закликала президента Байдена допомогти нам зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії", - наводить канал слова Тихановської.

Вона запевнила, що білоруська революція не пов'язана з геополітикою.