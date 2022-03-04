Глава розвідки ФРН: Російські спецслужби виявляють агресивну активність в Німеччині

Останні роки Росія не шкодує ні коштів, ні сил для спроби "встановити контакти в середовищі осіб, що приймають політичні рішення" в Німеччині.



Про це заявив глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.



"Досягнутий рівень був відомий нам лише з часів холодної війни", - заявив він, уточнивши, що російська розвідка відчуває до Німеччини багатоплановий інтерес "практично у всіх областях політики" - це і зовнішня політика, і політика озброєнь, оборонна політика та політика ЄС, і в першу чергу - політика санкцій проти Росії.

"Методи стають все грубішими, а засоби - все більш жорстокими", - зазначив Томас Гальденванг, нагадавши про вбивство в Берліні в 2019 році Зелімхана Хангошвілі, в якому Федеральна прокуратура звинувачує російські державні структури. За словами глави Федерального відомства з охорони конституції, використовуючи велику кількість агентів, російські спецслужби намагаються "встановити контакти в середовищі осіб, що приймають політичні рішення".

У свою чергу глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль підкреслив в спільному інтерв'ю з Гальденвангом, кажучи про такі країни, як Китай і Росія, що вони використовують в Німеччині з метою розвідки "нові засоби". За його словами, за допомогою найрізноманітніших методів ці країни намагаються забезпечити собі переваги і посіяти розбрат між західними державами.