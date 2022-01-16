Голова ООН просить США та Світовий банк розблокувати кошти Афганістану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у четвер закликав Сполучені Штати та Світовий банк розморозити афганські кошти, заблоковані після повернення талібів до влади.
"Ми повинні... швидко реанімувати економіку Афганістану та уникнути краху, який призведе до бідності, голоду та злиднів для мільйонів», — сказав Гутерріш журналістам у Нью-Йорку.
Нагадаємо, після того, як у середині серпня до влади в Афганістані прийшов радикальний рух ісламізму «Талібан», країна опинилася на межі гуманітарної катастрофи.
На сьогодні активи на мільярди доларів заморожені Вашингтоном, постачання гуманітарної допомоги серйозно порушено і більше половини населення стикається з загрозою голоду.
За оцінками агентств з надання допомоги, у 2022 році від гострої недостатності харчування страждатимуть 4,7 мільйона осіб, у тому числі 1,1 мільйона дітей.
Виступаючи перед журналістами через два дні після того, як ООН заявила, що у 2022 році Афганістану буде потрібна допомога у розмірі 5 мільярдів доларів, Гутерріш закликав Вашингтон взяти на себе ініціативу.
Минулого місяця міжнародні донори погодилися виділити Афганістану допомогу у розмірі 280 мільйонів доларів після неодноразових попереджень про те, що цієї зими більше половини населення зіткнеться з гострою нестачею продовольства.
"Я сподіваюся, що ресурси, що залишилися, - понад 1,2 мільярда доларів" з Цільового фонду реконструкції Афганістану (ARTF) - стануть доступними, щоб допомогти афганському народу пережити зиму, - сказав Гутерріш журналістам.
Вашингтон конфіскував активи на суму близько 9,5 мільярда доларів, що належать афганському центральному банку. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк також призупинили діяльність в Афганістані.
"Низькі температури та заморожені активи - смертельно небезпечне поєднання для народу Афганістану", - сказав Гутерріш.
Гутерріш також закликав талібів захищати права жінок та дівчаток. "Жодна країна не може процвітати, відмовляючи в правах половині свого населення", - сказав він.
"Ми повинні... швидко реанімувати економіку Афганістану та уникнути краху, який призведе до бідності, голоду та злиднів для мільйонів», — сказав Гутерріш журналістам у Нью-Йорку.
Нагадаємо, після того, як у середині серпня до влади в Афганістані прийшов радикальний рух ісламізму «Талібан», країна опинилася на межі гуманітарної катастрофи.
На сьогодні активи на мільярди доларів заморожені Вашингтоном, постачання гуманітарної допомоги серйозно порушено і більше половини населення стикається з загрозою голоду.
За оцінками агентств з надання допомоги, у 2022 році від гострої недостатності харчування страждатимуть 4,7 мільйона осіб, у тому числі 1,1 мільйона дітей.
Виступаючи перед журналістами через два дні після того, як ООН заявила, що у 2022 році Афганістану буде потрібна допомога у розмірі 5 мільярдів доларів, Гутерріш закликав Вашингтон взяти на себе ініціативу.
Минулого місяця міжнародні донори погодилися виділити Афганістану допомогу у розмірі 280 мільйонів доларів після неодноразових попереджень про те, що цієї зими більше половини населення зіткнеться з гострою нестачею продовольства.
"Я сподіваюся, що ресурси, що залишилися, - понад 1,2 мільярда доларів" з Цільового фонду реконструкції Афганістану (ARTF) - стануть доступними, щоб допомогти афганському народу пережити зиму, - сказав Гутерріш журналістам.
Вашингтон конфіскував активи на суму близько 9,5 мільярда доларів, що належать афганському центральному банку. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк також призупинили діяльність в Афганістані.
"Низькі температури та заморожені активи - смертельно небезпечне поєднання для народу Афганістану", - сказав Гутерріш.
Гутерріш також закликав талібів захищати права жінок та дівчаток. "Жодна країна не може процвітати, відмовляючи в правах половині свого населення", - сказав він.
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