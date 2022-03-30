Глава невизнаної республіки Південна Осетія заявив про плани увійти до складу Росії

На тлі війни, яку розв'язала росія в Україні, президент невизнаної республіки Південна Осетія Анатолій Бібілов заявив, що найближчим часом здійснить «юридичні кроки» для входження до складу росії.
Своє звернення він адресував співгромадянам, не уточнивши, хто саме мається на увазі.
Південна Осетія проголосила незалежність на початку 1990-х. У серпні 2008 року Грузія спробувала відновити контроль над республікою, після чого Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду президента росії, оголосив про початок операції з примусу Тбілісі до миру. До 11 серпня російські війська увійшли на грузинську територію, 12 серпня сторони погодили умови перемир'я.
Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії.
Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії.
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