Глава невизнаної республіки Південна Осетія заявив про плани увійти до складу Росії

19:33 30 березня Київ, Україна

На тлі війни, яку розв'язала росія в Україні, президент невизнаної республіки Південна Осетія Анатолій Бібілов заявив, що найближчим часом здійснить «юридичні кроки» для входження до складу росії.

«Я вважаю, що об’єднання з росією — наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми будемо рухатися. Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. Республіка Південна Осетія буде у складі своєї історичної Батьківщини – росії», – йдеться у зверненні Бібілова.

Своє звернення він адресував співгромадянам, не уточнивши, хто саме мається на увазі.

Південна Осетія проголосила незалежність на початку 1990-х. У серпні 2008 року Грузія спробувала відновити контроль над республікою, після чого Дмитро Медведєв, який тоді обіймав посаду президента росії, оголосив про початок операції з примусу Тбілісі до миру. До 11 серпня російські війська увійшли на грузинську територію, 12 серпня сторони погодили умови перемир'я.



Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії.