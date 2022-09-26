Глава Молдови пригрозила позбавляти громадянства жителів Придністров'я, що воюють на боці росії

12:50 26 вересня Київ, Україна

Влада Молдови розглядає можливість відкликання у жителів Придністров'я громадянства, у кого є подвійне громадянство – російське та молдавське, у разі виявлення фактів їхньої участі у війні проти України.

Про це у понеділок, 26 вересня, сказала президентка Молдови Мая Санду на брифінгу за підсумками засідання Вищої ради безпеки.

Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я – ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора, посилення покарань за це», – сказала Санду.

Вона додала, що поки що немає підтвердження інформації про мобілізацію в Придністров'ї, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і виступатиме на боці росії.



Санду пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство – російське та молдавське.