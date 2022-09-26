Глава Молдови пригрозила позбавляти громадянства жителів Придністров'я, що воюють на боці росії

Влада Молдови розглядає можливість відкликання у жителів Придністров'я громадянства, у кого є подвійне громадянство – російське та молдавське, у разі виявлення фактів їхньої участі у війні проти України.
Про це у понеділок, 26 вересня, сказала президентка Молдови Мая Санду на брифінгу за підсумками засідання Вищої ради безпеки.
Вона додала, що поки що немає підтвердження інформації про мобілізацію в Придністров'ї, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і виступатиме на боці росії.
Санду пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство – російське та молдавське.
Санду пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство – російське та молдавське.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі