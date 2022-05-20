Глава МОЗ Шрі-Ланки боролася з COVID "чарівним зіллям" і "святою водою"

19:11 16 серпня Київ, Україна

Глава МОЗ Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі була знята з посади після того, як з'ясувалося, що чиновниця боролася з коронавірусом за допомогою чаклунства і зілля.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє France 24.



Відзначається, що в січні глава Мінохоронздоров'я публічно використовувала "чарівне зілля", отримане від чаклуна, щоб уникнути інфікування. Однак незабаром вона все одно заразилася коронавірусом. Політик також вилила в річку горщик "святої води", після того, як один з місцевих жителів переконав її в користі такого кроку в боротьбі з пандемією.



При цьому Міністерство охорони здоров'я Шрі-Ланки неодноразово піддавалося критиці за неефективні епідеміологічні заходи та неправильний підрахунок кількості хворих в країні. В результаті у Ванняраччі забрали портфель міністра охорони здоров'я.



Однак колишня глава Мінохоронздоров'я залишиться в складі уряду і очолить Міністерство транспорту, де її прихильність до чаклунства не чинитиме негативний вплив на країну в умовах пандемії.



У Шрі-Ланці з понеділка діє режим загальнонаціонального локдауну. Відповідно до нього жителям з 10:00 до 16:00 години щодня забороняється залишати домівки. Загальна кількість інфікованих в країні за час епідемії склала 355 тис., від наслідків зараження вірусом померли 6 096 ланкійців.