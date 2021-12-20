Глава Міноборони США закликав Москву пояснити концентрацію військ поблизу України

17:00 18 листопад Київ, Україна





Він закликав Росію пояснити свої наміри та виконувати Мінські домовленості. Нагромадження Росією військ поблизу кордонів з Україною викликає занепокоєння США , заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції у середу.Він закликав Росію пояснити свої наміри та виконувати Мінські домовленості.

"Я закликав би Росію до більшої прозорості стосовно своїх намірів, а також до виконання Мінських домовленостей".

"Ми однозначно звертаємо увагу на ці пересування", – зазначив Остін. Він додав, що обговорює цю ситуацію з командувачем сил США в Європі.

Остін також підкреслив підтримку США Україні: "Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною".



У четвер Остін планує зустрітися з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.



Напередодні у Пентагоні питання співробітництва з безпеки у Чорному морі обговорили військові чиновники США та Туреччини у рамках засідання Групи з безпеки високого рівня.



Під час спілкування з пресою в середу, Остін також розкритикував Росію за проведення пострілу по супутнику в космосі. Такі дії "турбують через небезпеку, яку вони створюють для міжнародного співтовариства". Він закликав Росію діяти більш відповідально.