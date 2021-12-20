Глава Міноборони США закликав Москву пояснити концентрацію військ поблизу України

Нагромадження Росією військ поблизу кордонів з Україною викликає занепокоєння США, заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції у середу.
Він закликав Росію пояснити свої наміри та виконувати Мінські домовленості.
Він закликав Росію пояснити свої наміри та виконувати Мінські домовленості.
Остін також підкреслив підтримку США Україні: "Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною".
У четвер Остін планує зустрітися з українським міністром оборони Олексієм Резніковим.
Напередодні у Пентагоні питання співробітництва з безпеки у Чорному морі обговорили військові чиновники США та Туреччини у рамках засідання Групи з безпеки високого рівня.
Під час спілкування з пресою в середу, Остін також розкритикував Росію за проведення пострілу по супутнику в космосі. Такі дії "турбують через небезпеку, яку вони створюють для міжнародного співтовариства". Він закликав Росію діяти більш відповідально.
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