Глава Міноборони КНДР заявив про неминучість ядерної війни на Корейському півострові

Кан Сун Нам, голова Міноборони Північної Кореї, заявив під час XI Московської конференції з міжнародної безпеки, що ядерна війна на Корейському півострові неминуча.
За його словами, США "марять" ідеєю ядерної війни і сильно впливають на позицію Південної Кореї.
За його словами, США "марять" ідеєю ядерної війни і сильно впливають на позицію Південної Кореї.
Кан Сун Нам також додав, що Пхеньян "не вірить у переговори, але вірить у фізичну силу". За його словами, лише фізична сила є єдиним засобом збереження миру та стабільності у регіоні.
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