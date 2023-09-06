Глава Міноборони КНДР заявив про неминучість ядерної війни на Корейському півострові

09:00 16 серпня Київ, Україна

Кан Сун Нам, голова Міноборони Північної Кореї, заявив під час XI Московської конференції з міжнародної безпеки, що ядерна війна на Корейському півострові неминуча.



За його словами, США "марять" ідеєю ядерної війни і сильно впливають на позицію Південної Кореї.

"Ядерна війна на Корейському півострові стала тепер не питанням того, чи вона буде, а питанням у тому, хто і коли її почне", - заявив він.

Кан Сун Нам також додав, що Пхеньян "не вірить у переговори, але вірить у фізичну силу". За його словами, лише фізична сила є єдиним засобом збереження миру та стабільності у регіоні.