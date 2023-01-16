Глава Міноборони Німеччини написала заяву про відставку. Хто її замінить

12:01 16 січня Київ, Україна

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт написала заяву про звільнення з посади, повідомляє інформаційне агентство Deutschen Presse-Agentur з посиланням на документ.

"Багатомісячна пильна увага ЗМІ до моєї особистості робить практично неможливими ділове інформування та дискусії про військовослужбовців, бундесвер та встановлення пріоритетів у сфері політики безпеки в ім'я інтересів громадян Німеччини. Цінна робота військовослужбовців та багатьох мотивованих людей у громадських колах має залишатися на передньому плані. Тому я прийняла рішення залишити свою посаду", – йдеться у заяві 57-річної Ламбрехт.

Політик вже попросила свого звільнення у канцлера Німеччини Олафа Шольца, але поки невідомо, чи канцлер підписав відставку Ламбрехт.



Крісло міністра оборони, ймовірно, можуть зайняти лідер партії СДПН Ларс Клінгбайль, або міністр праці Губертус Гайль. Імовірним кандидатом на посаду також вважають уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль.

Раніше про можливу відставку Ламбрехт написало видання Bild із посиланням на власні джерела. Ініціатива відмовитись від посади походить від Ламбрехт, а не від канцелярії, зазначили журналісти.

"Наразі йдеться про точний час відставки. Її наступник вже обговорюється", - інформує Bild.

Рішенню про відставку передувала низка професійних невдач Ламбрехт, зазначає видання. Зокрема, на її адресу звучала критика через невдалу новорічну промову, в якій міністр говорила, зокрема, про війну в Україні. У ній на тлі вибухів салютів Ламбрехт заявила, що "посеред Європи вирує війна".