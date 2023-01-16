Глава Міноборони Німеччини написала заяву про відставку. Хто її замінить

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт написала заяву про звільнення з посади, повідомляє інформаційне агентство Deutschen Presse-Agentur з посиланням на документ.
Політик вже попросила свого звільнення у канцлера Німеччини Олафа Шольца, але поки невідомо, чи канцлер підписав відставку Ламбрехт.
Крісло міністра оборони, ймовірно, можуть зайняти лідер партії СДПН Ларс Клінгбайль, або міністр праці Губертус Гайль. Імовірним кандидатом на посаду також вважають уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль.
Раніше про можливу відставку Ламбрехт написало видання Bild із посиланням на власні джерела. Ініціатива відмовитись від посади походить від Ламбрехт, а не від канцелярії, зазначили журналісти.
Рішенню про відставку передувала низка професійних невдач Ламбрехт, зазначає видання. Зокрема, на її адресу звучала критика через невдалу новорічну промову, в якій міністр говорила, зокрема, про війну в Україні. У ній на тлі вибухів салютів Ламбрехт заявила, що "посеред Європи вирує війна".
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