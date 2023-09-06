Глава МЗС Нідерландів йде у відставку

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра йде у відставку у зв'язку з його номінацією до Єврокомісії.
Гукстра оголосив у своєму X (колишній Twitter), що подав королю заяву про відставку, та подякував колегам за співпрацю.
Він подякував колегам за плідну співпрацю та напружену роботу. Також політик згадав війну росії проти України.
Він також повідомив, що розпочне підготовку до роботи в Брюсселі.
Як повідомили у пресслужбі міністра, до призначення нового глави МЗС його обов'язки виконуватиме міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співпраці Лізі Шрайнемахер.
Гукстра очолював МЗС Нідерландів з 10 січня 2022 року.
Раніше стало відомо, що Гукстра може замінити Франса Тіммерманса на посаді віцепрезидента Європейської комісії, призначеного за квотою уряду Нідерландів. Тіммерманс пішов у відставку, щоби взяти участь у майбутніх національних виборах. Парламентські вибори у Нідерландах заплановані на середину листопада.
Гукстра очолював МЗС Нідерландів з 10 січня 2022 року.
Раніше стало відомо, що Гукстра може замінити Франса Тіммерманса на посаді віцепрезидента Європейської комісії, призначеного за квотою уряду Нідерландів. Тіммерманс пішов у відставку, щоби взяти участь у майбутніх національних виборах. Парламентські вибори у Нідерландах заплановані на середину листопада.
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