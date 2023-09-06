Глава МЗС Нідерландів йде у відставку

14:58 01 вересня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра йде у відставку у зв'язку з його номінацією до Єврокомісії.



Гукстра оголосив у своєму X (колишній Twitter), що подав королю заяву про відставку, та подякував колегам за співпрацю.

"Я подав заяву про відставку королю Нідерландів. Для мене було честю служити країні на посаді міністра закордонних справ та віцепрем'єр-міністра", - написав Гукстра.

Він подякував колегам за плідну співпрацю та напружену роботу. Також політик згадав війну росії проти України.

"Жахлива війна, яку росія розв'язала проти України, визначила мій термін на посаді міністра закордонних справ. Ми стикаємося зі значним геополітичним напруженням у всьому світі, а демократія перебуває під сильним тиском. Це показує важливість сильного та рішучого ЄС та НАТО", - зазначив Гукстра.

Він також повідомив, що розпочне підготовку до роботи в Брюсселі.