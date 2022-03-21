Глава МЗС Китаю прокоментував позицію країни щодо війни України та РФ

09:15 20 березня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що його країна завжди виступає за підтримку миру та протидію війні.





Водночас



За словами голови дипломатичного відомства, позиція Китаю завжди була об'єктивною та справедливою та відповідала побажанням більшості країн. Він зазначив, що правильну позицію Пекіна у війні РФ та України покаже історія.Водночас Китай відмовився засудити дії Росії або назвати їх вторгненням в Україну.. Про це повідомляє видання The Guardian.За словами голови дипломатичного відомства, позиція Китаю завжди була об'єктивною та справедливою та відповідала побажанням більшості країн.

"Час покаже, що претензії Китаю відповідають історії", сказав Ван І.

Примітно, що уряд Китаю посідає суперечливі позиції щодо ситуації в Україні.. Країна позиціонує себе як нейтральна, заявляючи, що поважає суверенітет України, а також "інтереси безпеки" Росії, і заявляє, що може бути посередником. При цьому Китай неодноразово заперечував застосування економічних санкцій проти Росії.