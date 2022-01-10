Глава МЗС Кіпру йде у відставку

Міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідіс опублікував у неділю заяву, в якій йдеться про те, що він подав у відставку.
Також він натякнув на можливу заявку на пост президента під час виборів 2023 року, повідомляє ekathimerini.
"Моя відставка є результатом низки подій та заяв, які відбулися останнім часом і серйозно вплинули на важливу роль уряду", - заявив Христодулідес.
Христодулідіс також обговорив майбутні президентські вибори у 2023 році та натякнув, що готовий кинути виклик. Проте він наголосив, що його цікавить лише пост президента Кіпру, а не правляча політична партія Демократичного об'єднання.
«Я можу чесно заявити, що був би зацікавлений у президентських виборах 2023 року, особливо якщо моє висування може призвести до більш широкої співпраці», — сказав міністр, перш ніж зробити висновок, що «кіпрському суспільству потрібні не акули, а хороший капітан, здатний об'єднати широкі політичні сили та закласти міцну основу для співпраці як усередині країни, так і за її межами».
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