Глава МЗС Кіпру йде у відставку

06:04 10 січень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідіс опублікував у неділю заяву, в якій йдеться про те, що він подав у відставку.

Також він натякнув на можливу заявку на пост президента під час виборів 2023 року, повідомляє ekathimerini.



"Моя відставка є результатом низки подій та заяв, які відбулися останнім часом і серйозно вплинули на важливу роль уряду", - заявив Христодулідес.



Христодулідіс також обговорив майбутні президентські вибори у 2023 році та натякнув, що готовий кинути виклик. Проте він наголосив, що його цікавить лише пост президента Кіпру, а не правляча політична партія Демократичного об'єднання.



«Я можу чесно заявити, що був би зацікавлений у президентських виборах 2023 року, особливо якщо моє висування може призвести до більш широкої співпраці», — сказав міністр, перш ніж зробити висновок, що «кіпрському суспільству потрібні не акули, а хороший капітан, здатний об'єднати широкі політичні сили та закласти міцну основу для співпраці як усередині країни, так і за її межами».