Глава МЗС Італії прибув до Ізраїлю

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні у п'ятницю, 13 жовтня, прибув до Ізраїлю в рамках зусиль для уникнення ескалації війни, спричиненої нападом ХАМАСу на Ізраїль.
Про це повідомляє ANSA.
На півдні Ізраїлю поблизу Сектору Гази, звідки в суботу була несподівана атака, Таяні зустрінеться з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.
У посольстві Італії в Тель-Авіві міністр закордонних справ зустрінеться з родичами зниклих безвісти трьох італо-ізраїльських громадян, які, як вважається, опинилися серед заручників ХАМАСу.
Як передає ANSA, за словами Таяні, пріоритетом для Італії є звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу.
На півдні Ізраїлю поблизу Сектору Гази, звідки в суботу була несподівана атака, Таяні зустрінеться з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.
У посольстві Італії в Тель-Авіві міністр закордонних справ зустрінеться з родичами зниклих безвісти трьох італо-ізраїльських громадян, які, як вважається, опинилися серед заручників ХАМАСу.
Як передає ANSA, за словами Таяні, пріоритетом для Італії є звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу.
Крім глави МЗС Італії, 13 жовтня в Ізраїлі також перебувають президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європарламенту Роберта Мецола, а також голова Пентагону Ллойд Остін. Крім того, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок відбула з візитом до Ізраїлю.
У четвер Ізраїль відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який зустрівся з Нетаньяху та ізраїльськими чиновниками.
У четвер Ізраїль відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який зустрівся з Нетаньяху та ізраїльськими чиновниками.
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