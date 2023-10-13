Глава МЗС Італії прибув до Ізраїлю

13:59 13 жовтня Київ, Україна

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні у п'ятницю, 13 жовтня, прибув до Ізраїлю в рамках зусиль для уникнення ескалації війни, спричиненої нападом ХАМАСу на Ізраїль.

Про це повідомляє ANSA.



На півдні Ізраїлю поблизу Сектору Гази, звідки в суботу була несподівана атака, Таяні зустрінеться з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном.



У посольстві Італії в Тель-Авіві міністр закордонних справ зустрінеться з родичами зниклих безвісти трьох італо-ізраїльських громадян, які, як вважається, опинилися серед заручників ХАМАСу.



Як передає ANSA, за словами Таяні, пріоритетом для Італії є звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу.

"Вони не солдати, і саме тому важливо мати коридори. Ми зробимо все можливе, щоб урятувати цих невинних людей", - сказав міністр. Раніше Таяні здійснив візит до Єгипту.