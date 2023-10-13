Глава МЗС Німеччини приїхала до Ізраїлю і змушена була спускатися в укриття через обстріл ХАМАС

19:28 13 жовтня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 13 жовтня відвідала Ізраїль. Дипломатка змушена була спускатися в укриття через обстріл з боку ХАМАСу.
 
Про це повідомляє BILD.

Під час пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном Бербок звернулася до бойовиків із закликом звільнити заручників.
"Звільніть цих невинних людей, звільніть цих невинних дівчаток. Це про дітей. Це про матерів, це про батьків. Це про бабусь", - сказала глава МЗС.
Як пишуть журналісти, дипломатка приїхала, щоб продемонструвати солідарність Німеччини з Ізраїлем, засудити напади ХАМАС, поспілкуватися із членами сімей німецьких заручників та працювати над їхнім визволенням.
"Я закликаю всіх, хто має прямі канали зв'язку та контакти, працювати над звільненням цих безневинних людей з багатьох країн, насамперед із Ізраїлю, а також із Німеччини, Сполучених Штатів, Франції, Італії, з Таїланду", - додала Бербок.