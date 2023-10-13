Глава МЗС Німеччини приїхала до Ізраїлю і змушена була спускатися в укриття через обстріл ХАМАС

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 13 жовтня відвідала Ізраїль. Дипломатка змушена була спускатися в укриття через обстріл з боку ХАМАСу.
Про це повідомляє BILD.
Під час пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном Бербок звернулася до бойовиків із закликом звільнити заручників.
Під час пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном Бербок звернулася до бойовиків із закликом звільнити заручників.
Як пишуть журналісти, дипломатка приїхала, щоб продемонструвати солідарність Німеччини з Ізраїлем, засудити напади ХАМАС, поспілкуватися із членами сімей німецьких заручників та працювати над їхнім визволенням.
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