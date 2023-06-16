Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься у президенти

16:30 08 червня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив про висування своєї кандидатури на пост президента, вибори якого відбудуться у 2024 році.



Про це він сказав під час прес-конференції, повідомляє Yle.



Гаавісто зазначив, що висуне свою кандидатуру від об'єднання виборців, а не від ”Зелених”.



Для формування виборчого об'єднання потрібна підтримка щонайменше 20 тисяч виборців.



Перший тур президентських виборів пройде 28 січня 2024 року. Гаавісто вирвався в лідери серед потенційних кандидатів на пост президента у січневому опитуванні Yle.



Чинний голова ”Зелених” Марія Охісало висловила Гаавісто свою підтримку. Вона закликала виборців до збору необхідних підписів за кандидатуру колеги щодо партії.



65-річний Пекка Хаавісто обіймає посаду міністра закордонних справ з літа 2019 року. Раніше він висував свою кандидатуру на президентських виборах у 2012 та 2018 роках.