Глава МЗС Естонії відправив до Гааги "подарунок" для Пригожина

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відправив до Гааги "подарунок" для засновника ПВК Вагнер, близького до путіна Євгена Пригожина. Так політик у п'ятницю, 25 листопада, відреагував обіцянку Пригожина відправити до Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові у скрипковому чохлі.
Для Пригожина приготували кайданки.
Раніше Пригожин пообіцяв відправити "інформаційний кейс" з кувалдою до Європарламенту у відповідь на намір визнати ПВК Вагнер терористичною організацією.. При цьому він заявив, що "оголошує Європарламент розпущеним".
Кувалда стала асоціюватися з ПВК Вагнер та позасудовими стратами, які влаштовують її учасники, під час війни у Сирії. Так, у 2017 році вони зняли на відео, як на смерть б'ють людину кувалдою.
Також російські соцмережі опублікували відео страти колишнього в'язня Рязанської ІЧ-3 та члена ПВК Вагнер Євгена Нужина, який після відправки на війну з Україну здався в полон ЗСУ. На кадрах видно, як чоловікові розбили голову кувалдою. Пізніше російські паблики опублікували нібито коментар засновника ЧКВ Вагнера Євгена Пригожина, в якому той зізнався, що розправу кувалдою над чоловіком скоїли саме його найманці.
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