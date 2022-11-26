Глава МЗС Естонії відправив до Гааги "подарунок" для Пригожина

07:53 26 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відправив до Гааги "подарунок" для засновника ПВК Вагнер, близького до путіна Євгена Пригожина. Так політик у п'ятницю, 25 листопада, відреагував обіцянку Пригожина відправити до Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові у скрипковому чохлі.

"Оскільки ми були свідками того, як російський найманець Пригожин відправив свою закривавлену кувалду до Європарламенту, я хотів би, щоб він прийняв і наш маленький подарунок, який чекає на нього в Гаазі", - написав він у своєму Twitter.

Для Пригожина приготували кайданки.

"Я надішлю ці наручники до штаб-квартири Міжнародного кримінального суду в Гаазі, де вони чекатимуть на Пригожина та його поплічників за злочини, скоєні в Україні", - написав Рейнсалу.

Раніше Пригожин пообіцяв відправити "інформаційний кейс" з кувалдою до Європарламенту у відповідь на намір визнати ПВК Вагнер терористичною організацією.. При цьому він заявив, що "оголошує Європарламент розпущеним".

Кувалда стала асоціюватися з ПВК Вагнер та позасудовими стратами, які влаштовують її учасники, під час війни у Сирії. Так, у 2017 році вони зняли на відео, як на смерть б'ють людину кувалдою.

Також російські соцмережі опублікували відео страти колишнього в'язня Рязанської ІЧ-3 та члена ПВК Вагнер Євгена Нужина, який після відправки на війну з Україну здався в полон ЗСУ. На кадрах видно, як чоловікові розбили голову кувалдою. Пізніше російські паблики опублікували нібито коментар засновника ЧКВ Вагнера Євгена Пригожина, в якому той зізнався, що розправу кувалдою над чоловіком скоїли саме його найманці.