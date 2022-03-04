Глава Киргизстану розпустив уряд

13:14 09 жовтень Київ, Україна

Глава Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ , яким відправив прем'єра і уряд у відставку

"Президент підписав указ, за яким прийнята відставка прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Уряд Киргизстану також вважається тим, що пішов у відставку. Згідно з указом, особи, що займали посади прем'єр-міністра, першого віцепрем'єра, віцепрем'єр-міністрів, членів уряду, продовжать виконання обов'язків на раніше займаних посадах до формування нового складу уряду", - пише видання.

Відзначається, що указ набув чинності з моменту підписання.



Нагадаємо, з 5 жовтня в столиці Киргизстану тривають акції протесту після оголошеної перемоги на парламентських виборах пропрезидентських сил. Повідомлялося, що під час протестів у Бішкеку постраждали майже 600 осіб, одна людина загинула. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні.