Глава Киргизстану розпустив уряд

Глава Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ, яким відправив прем'єра і уряд у відставку
Відзначається, що указ набув чинності з моменту підписання.
Нагадаємо, з 5 жовтня в столиці Киргизстану тривають акції протесту після оголошеної перемоги на парламентських виборах пропрезидентських сил. Повідомлялося, що під час протестів у Бішкеку постраждали майже 600 осіб, одна людина загинула. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні.
Нагадаємо, з 5 жовтня в столиці Киргизстану тривають акції протесту після оголошеної перемоги на парламентських виборах пропрезидентських сил. Повідомлялося, що під час протестів у Бішкеку постраждали майже 600 осіб, одна людина загинула. Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про спробу захоплення влади в країні.
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