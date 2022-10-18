Главу кіберспецслужби Німеччини знято з посади через зв'язок з рф

МВС Німеччини звільнило голову федерального управління з кібербезпеки (BSI) Арне Шенбома. Причиною звільнення стали підозри у його зв'язках із спецслужбами росії.
Про це повідомляє видання Der Spiegel, із посиланням на джерела у колах служби безпеки Німеччини.
Федеральне Міністерство внутрішніх справ ФРН ініціює проти Арне Шенбома дисциплінарний розгляд, додає видання.
ЗМІ зазначає, що офіцер міг контактувати з російськими спецслужбами через громадську Раду з кібербезпеки Німеччини (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), співзасновником якої він є. У вересні Арне Шенбом відвідав ювілейний захід ради всупереч рекомендаціям МВС не контактувати з організацією. За повідомленнями німецьких ЗМІ, у раді є фірма, створена колишнім агентом російської розвідки. Йдеться про берлінську компанію з кібербезпеки «Протеліон», яка ще у березні 2022 року мала назву Infotecs GmbH.
Федеральне Міністерство внутрішніх справ ФРН ініціює проти Арне Шенбома дисциплінарний розгляд, додає видання.
ЗМІ зазначає, що офіцер міг контактувати з російськими спецслужбами через громадську Раду з кібербезпеки Німеччини (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), співзасновником якої він є. У вересні Арне Шенбом відвідав ювілейний захід ради всупереч рекомендаціям МВС не контактувати з організацією. За повідомленнями німецьких ЗМІ, у раді є фірма, створена колишнім агентом російської розвідки. Йдеться про берлінську компанію з кібербезпеки «Протеліон», яка ще у березні 2022 року мала назву Infotecs GmbH.
«Інфотекс» у 1991 році заснувала група фахівців з інформаційної безпеки на чолі з Андрієм Чапчаєвим, який раніше працював у науково-дослідному підрозділі КДБ. Він є генеральним директором компанії.
Президент Ради з кібербезпеки Німеччини Ханс-Вільгельм Дюнн назвав заяви про будь-який вплив з боку росії абсурдними, оскільки ні в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ні в BSI не знали про можливі зв'язки «Протеліону» з російськими спецслужбами. Але у таких зв'язках підозрюють і самого Дюнна, зазначало видання Handelsblatt: у 2019 році він підписав меморандум у сфері інформаційної безпеки з колишнім високопосадовцем російських спецслужб.
Президент Ради з кібербезпеки Німеччини Ханс-Вільгельм Дюнн назвав заяви про будь-який вплив з боку росії абсурдними, оскільки ні в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ні в BSI не знали про можливі зв'язки «Протеліону» з російськими спецслужбами. Але у таких зв'язках підозрюють і самого Дюнна, зазначало видання Handelsblatt: у 2019 році він підписав меморандум у сфері інформаційної безпеки з колишнім високопосадовцем російських спецслужб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі