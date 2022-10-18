Главу кіберспецслужби Німеччини знято з посади через зв'язок з рф

18:31 18 жовтня Київ, Україна

МВС Німеччини звільнило голову федерального управління з кібербезпеки (BSI) Арне Шенбома. Причиною звільнення стали підозри у його зв'язках із спецслужбами росії.

Про це повідомляє видання Der Spiegel, із посиланням на джерела у колах служби безпеки Німеччини.



Федеральне Міністерство внутрішніх справ ФРН ініціює проти Арне Шенбома дисциплінарний розгляд, додає видання.



ЗМІ зазначає, що офіцер міг контактувати з російськими спецслужбами через громадську Раду з кібербезпеки Німеччини (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), співзасновником якої він є. У вересні Арне Шенбом відвідав ювілейний захід ради всупереч рекомендаціям МВС не контактувати з організацією. За повідомленнями німецьких ЗМІ, у раді є фірма, створена колишнім агентом російської розвідки. Йдеться про берлінську компанію з кібербезпеки «Протеліон», яка ще у березні 2022 року мала назву Infotecs GmbH.

"Це дочірня компанія російської компанії "ІнфоТекс", яку, за даними дослідницької мережі Policy Network Analytics, заснував колишній співробітник КДБ, нагороджений за свою роботу почесною медаллю президента росії володимира путіна", - пише Der Spiegel.

«Інфотекс» у 1991 році заснувала група фахівців з інформаційної безпеки на чолі з Андрієм Чапчаєвим, який раніше працював у науково-дослідному підрозділі КДБ. Він є генеральним директором компанії.



Президент Ради з кібербезпеки Німеччини Ханс-Вільгельм Дюнн назвав заяви про будь-який вплив з боку росії абсурдними, оскільки ні в Cyber-Sicherheitsrat Deutschland, ні в BSI не знали про можливі зв'язки «Протеліону» з російськими спецслужбами. Але у таких зв'язках підозрюють і самого Дюнна, зазначало видання Handelsblatt: у 2019 році він підписав меморандум у сфері інформаційної безпеки з колишнім високопосадовцем російських спецслужб.