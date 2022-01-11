Глава Казахстану оголосив про виведення сил ОДКБ із країни

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв заявив, що порядок у країні вже повністю відновлено, проте операції із затримання людей продовжуються. На ранок 11 січня силовики затримали 9900 протестувальників.
Про це повідомляє прес-служба МВС Казахстану.
Відомство досі не надало офіційних даних про кількість загиблих у країні.
Глава держави назвав подію спробою "держперевороту", яка "координувалася з одного центру", і оголосив про поетапне виведення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Він наголосив, що основну "місію миротворчих сил успішно завершено", висновок розпочнеться через дві доби і триватиме не більше 10 днів.
У Казахстані від ОДКБ перебувають 2030 військових та 250 одиниць техніки.
Також стало відомо, що в країні сьогодні новий прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов. До цього він обіймав посаду першого заступника прем'єра. Раніше він був міністром фінансів, згодом помічником глави держави.
Нагадаємо, що акції протестів розпочалися в Казахстані з 2 січня, а спричинило їх підвищення цін на пальне. На тлі протестів уряд країни пішов у відставку, а президент Касим-Жомарт Токаєв взяв на себе голову ради нацбезпеки, яку має довічно очолювати Нурсултан Назарбаєв.
Про це повідомляє прес-служба МВС Казахстану.
Відомство досі не надало офіційних даних про кількість загиблих у країні.
Глава держави назвав подію спробою "держперевороту", яка "координувалася з одного центру", і оголосив про поетапне виведення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Він наголосив, що основну "місію миротворчих сил успішно завершено", висновок розпочнеться через дві доби і триватиме не більше 10 днів.
У Казахстані від ОДКБ перебувають 2030 військових та 250 одиниць техніки.
Також стало відомо, що в країні сьогодні новий прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов. До цього він обіймав посаду першого заступника прем'єра. Раніше він був міністром фінансів, згодом помічником глави держави.
Нагадаємо, що акції протестів розпочалися в Казахстані з 2 січня, а спричинило їх підвищення цін на пальне. На тлі протестів уряд країни пішов у відставку, а президент Касим-Жомарт Токаєв взяв на себе голову ради нацбезпеки, яку має довічно очолювати Нурсултан Назарбаєв.
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