06:57 22 квітня Київ, Україна

Новий крейсер "Москва" замість затонулого на 50-й день війни з Україною слід побудувати "на народні гроші", вважає голова Держради Криму Володимир Константинов.



Флагман Чорноморського флоту та найбільший військовий корабель, втрачений Росією з часів Цусімської битви, за його словами, був «символом нерозривності зв'язку Криму з Росією», оскільки у 1990-х його врятував від утилізації уряд Москви.



«Наш народ має традицію жертвувати свої заощадження на потреби армії, коли вона бореться за праву справу на полі бою. Так, за народні гроші збиралося Ополчення Мініна та Пожарського, на добровільні пожертвування комплектувалися полиці у 1812 році», - пише Константинов на своїй сторінці у VK.



І хоча держава «можна виділити на оборону країни стільки коштів, скільки необхідно», росіянам важливо мати приклад «особистої участі у зміцненні державної сили», вважає він.



На думку Констатінова, ідея «скинутися» на новий крейсер «знайде відгук по всій країні». Вартість затонулого корабля становила близько $750 млн..



Уряд Росії цього року виділяє на національну оборону 3,677 трильйона рублів, або 14% видатків федерального бюджету. З цієї суми майже дві третини йде на держпрограму озброєнь вартістю 22 трильйони рублів за 10 років.