Глава генштабу росії герасимов став командувачем об'єднаного угрупування військ росії

18:00 11 січня Київ, Україна

Замість сергія суровікіна, глава міноборони сергій шойгу призначив керувати діями армії росії в Україні главу генштабу валерія герасимова

Таким рішенням шойгу понизив суровікіна до заступника командувача угрупуванням, повідомляє РИА Новости із посиланням на пресслужбу міноборони.

На посади заступників герасимова призначено також головнокомандувача сухопутними військами, генерала олега салюкова і заступника начальника генерального штабу зс росії генерал-полковника, олексія кіма.



Офіційне виправдання ротації: "розширення масштабу розв'язуваних завдань, необхідність організації більш тісної взаємодії видів та родів військ".

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