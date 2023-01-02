Глава Фінляндії: рф та СРСР зробили грубу помилку

У своїй новорічній промові президент Фінляндії Саулі Нійністе зазначив, що підтримка України з боку Фінляндії, Європи та Заходу продовжиться і цього року.
Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Нійністе бачить подібність між вторгненням росії в Україну та Зимовою війною у Фінляндії.
І росія, і Радянський Союз зробили грубу помилку, вважаючи, що швидко поставлять Україну та Фінляндію навколішки, вважає він.
Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Нійністе бачить подібність між вторгненням росії в Україну та Зимовою війною у Фінляндії.
І росія, і Радянський Союз зробили грубу помилку, вважаючи, що швидко поставлять Україну та Фінляндію навколішки, вважає він.
За словами глави держави, другий прорахунок росії полягав у тому, що вона думала, що симпатії Європи чи Заходу до України ослабнуть.
Цього не сталося, доля українців переживається із глибоким співчуттям, зазначив він.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у своїй новорічній промові заявив, що Франція підтримуватиме Україну до її перемоги.
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