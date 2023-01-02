Глава Фінляндії: рф та СРСР зробили грубу помилку

17:30 02 січня Київ, Україна

У своїй новорічній промові президент Фінляндії Саулі Нійністе зазначив, що підтримка України з боку Фінляндії, Європи та Заходу продовжиться і цього року.



Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.



Нійністе бачить подібність між вторгненням росії в Україну та Зимовою війною у Фінляндії.



І росія, і Радянський Союз зробили грубу помилку, вважаючи, що швидко поставлять Україну та Фінляндію навколішки, вважає він.

"Лідери авторитарної країни, Сталін і путін, не врахували суттєвого чинника. Що у вільній країні люди мають волю і переконання. І що народ, який діє спільно, - це велика сила", - сказав Нійністе.



За словами глави держави, другий прорахунок росії полягав у тому, що вона думала, що симпатії Європи чи Заходу до України ослабнуть.



Цього не сталося, доля українців переживається із глибоким співчуттям, зазначив він.



Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у своїй новорічній промові заявив, що Франція підтримуватиме Україну до її перемоги.