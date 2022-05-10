Глава Єврокомісії заявила про прогрес у переговорах із Угорщиною

08:53 10 травня Київ, Україна

У Євросоюзі планують провести конференцію для посилення регіонального партнерства в галузі нафтової інфраструктури.



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "прогрес" у переговорах із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо впровадження санкцій проти російської федерації.



Про це у понеділок, 9 травня, вона повідомила у Twitter, інформуючи про результати свого візиту до Угорщини.



"Вечірня дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, пов'язані з санкціями та енергетичною безпекою", - написала фон дер Ляєн.



За словами голови Єврокомісії, вона досягла прогресу в переговорах з Орбаном про можливе ембарго на російську нафту на території всього ЄС.



"Ми досягли прогресу, але необхідна подальша робота", - додала вона.



Фон дер Ляєн додала, що скликає венчурну консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю "щодо нафтової інфраструктури".