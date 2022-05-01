Глава Єврокомісії звинувачує Польщу й Угорщину в затримці розподілу антикризового бюджету ЄС
18:39 01 грудня Київ, Україна
Тільки Суд ЄС зможе вирішити в правовому порядку сумнів, який виник у Польщі та Угорщини щодо правомірності розподілу антикризового бюджету Євросоюзу, впевнена глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.
"Дві держави-члени висловили сумніви, - заявила вона у вівторок на відеоконференції парламентаріїв, не назвавши Угорщину і Польщу за іменами. - У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості (розподілу коштів). Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейському бюджету, і тільки це".
"Ми вважаємо, що механізм обумовленості доречний, сумірний і необхідний, - продовжувала фон дер Ляйен. - І важко уявити, щоб хтось міг заперечити. Але якщо у когось є юридичні сумніви, то є дуже ясний шлях: звернутися до Суду ЄС (в Люксембурзі). Це місце, де ми зазвичай обговорюємо розбіжності щодо юридичних текстів. І не коштом мільйонів європейців, які відчайдушно чекають нашої допомоги, тому що ми знаходимося в глибокій кризі".
Польща і Угорщина перед листопадовим самітом ЄС заблокували прийняття союзного бюджету в розмірі 1,82 трлн євро, призначеного для подолання кризи COVID-19. Розбіжності виникли через новий механізм розподілу союзних коштів, який дозволить Єврокомісії блокувати переказ грошей з Фонду відновлення, сума якого становить 750 млрд євро, країнам ЄС, обвинуваченим в порушенні принципу верховенства права. Зараз найчастіше такі звинувачення лунають на адресу Будапешта і Варшави.
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