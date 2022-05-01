Глава Єврокомісії звинувачує Польщу й Угорщину в затримці розподілу антикризового бюджету ЄС

Тільки Суд ЄС зможе вирішити в правовому порядку сумнів, який виник у Польщі та Угорщини щодо правомірності розподілу антикризового бюджету Євросоюзу, впевнена глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

"Дві держави-члени висловили сумніви, - заявила вона у вівторок на відеоконференції парламентаріїв, не назвавши Угорщину і Польщу за іменами. - У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості (розподілу коштів). Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейському бюджету, і тільки це".



"Ми вважаємо, що механізм обумовленості доречний, сумірний і необхідний, - продовжувала фон дер Ляйен. - І важко уявити, щоб хтось міг заперечити. Але якщо у когось є юридичні сумніви, то є дуже ясний шлях: звернутися до Суду ЄС (в Люксембурзі). Це місце, де ми зазвичай обговорюємо розбіжності щодо юридичних текстів. І не коштом мільйонів європейців, які відчайдушно чекають нашої допомоги, тому що ми знаходимося в глибокій кризі".