Глава ЄС обурений спробами Росії "змусити замовкнути" Навального

08:44 03 вересень Київ, Україна

Глава Європейської ради Шарль Мішель закликав російську владу провести розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального.



"Я рішуче засуджую спробу змусити замовкнути лідера опозиції Навального за допомогою нервово-паралітичного агента військового зразка", - написав Мішель в Twitter.

Він підкреслив, що Росія повинна провести розслідування отруєння і "забезпечити справедливість".



Вранці 20 серпня рейсовий літак, на якому Навальний повертався до Москви після поїздки по Сибіру, екстрено сів в Омську через ймовірне отруєння політика.



Навальний перебував в токсикореанімаціі лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без свідомості, він був під’єднаний до апарату штучної вентиляції легенів. Основним робочим діагнозом Навального в російській лікарні назвали порушення обміну речовин. При цьому житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним з літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.



Спочатку російські медики не відпускали опозиціонера на лікування до Німеччини, проте пізніше дали дозвіл на транспортування - вранці 22 серпня Навального на літаку доставили до берлінської клініки "Шаріте".



24 серпня німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Конкретну речовину в "Шаріте" поки не назвали. 2 вересня в клініці розповіли, що стан Навального як і раніше важкий, він під’єднаний до апарату штучної вентиляції легенів. Лікарі не виключили "довгострокових наслідків його отруєння".



Офіційний Берлін засудив замах на опозиціонера та зажадав від влади Росії пояснень. У відповідь прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що Кремль не отримував нових даних з Німеччини про отруєння Навального, а потім уточнив, що РФ готова до взаємодії з німецькою стороною, щоб з'ясувати обставини події.



В організмі Навального знайшли залишки нервово-паралітичної бойової речовини, схожої за складом на "Новачок". Про це сказано в заяві представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, яка 2 вересня опублікована на сайті уряду.



