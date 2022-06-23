Глава ЄР упевнений, що Україні нададуть статус кандидата на вступ

Про це Мішель сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.