Глава ЄР упевнений, що Україні нададуть статус кандидата на вступ

12:17 23 червня Київ, Україна

Глава Європейської ради Шарль Мішель упевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ в ЄС Україні та Молдові.

 
Про це Мішель сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.
 
"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.
 
17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу України та надати нашій державі статус кандидата на вступ у ЄС.

У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п'ятий день повномасштабного вторгнення росії.

У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство.