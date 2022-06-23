Глава ЄР упевнений, що Україні нададуть статус кандидата на вступ

Глава Європейської ради Шарль Мішель упевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ в ЄС Україні та Молдові.
Про це Мішель сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.
17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу України та надати нашій державі статус кандидата на вступ у ЄС.
У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".
Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п'ятий день повномасштабного вторгнення росії.
У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство.
У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".
Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п'ятий день повномасштабного вторгнення росії.
У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство.
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